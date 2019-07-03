polimiz tara
E-mail: polimiz-tara@mail.ru
420087, РТ, г. Казань, ул. Родины, 27
+7 (917) 287-87-52
+7 (987) 060-32-96
Пн-Пт с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Сб-Вс выходной
Производство пластиковых ящиков и
пластиковой тары

Работаем по РФ и СНГ

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Каталог продукции
Ящики пластиковые
Ёмкости пластиковые
Хозяйственные товары
Листовой ПНД/ПП
Схема давальческой переработки
Переработка вторичного полиэтилена ПНД
Ящик для песка
Наши преимущества
Собственное производство, цеха,
складские помещения, большой
парк оборудования
Собственный автотранспорт и
сотрудничество с несколькими
транспортными компаниями
позволяет доставлять грузы в
любую точку России и Казахстана

Более 20 лет на рынке

На всю продукцию имеется
декларация о соответствии «О
безопасности упаковки»
Таможенного союза,
Свидетельство о государственной
регистрации Таможенного союза
Помимо основной деятельности
предприятие оказывает услуги
литья под давлением на
пресс-формах заказчика
Кроме этого ООО «Полимиз-Тара»
осуществляет переработку
пластмассовых изделий из
полиэтилена низкого давления
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Производство и продажа полимерной многооборотной тары оптом

Компания ПОЛИМИЗ(ООО «Полимиз-Казань», ООО "Полимиз-Тара") оказывает услуги по литью пластмассовых изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД), из полиэтилена высокого давления (ПВД), полипропилена и других материалов как на собственных пресс-формах, так и на пресс-формах Заказчика на:

  • термопластавтоматах с усилием запирания от 100 до 850 тонн,
  • экструдере,
  • оказывает услуги по формованию изделий на вакуум-формовочной машине.

Современное оборудование, большой опыт работы, квалифицированные специалисты – все это позволяет предприятию достичь высокого качества производимой продукции.

Преимущества сотрудничества с Компанией ПОЛИМИЗ:

  • удобное месторасположение предприятия;
  • оперативность выполнения заказов;
  • возможность длительного хранения готовых изделий на складах предприятия;
  • наличие инструментального участка для мелкого ремонта пресс-форм;
  • возможность приобретения необходимого заказчику сырья силами предприятия;
  • гибкое ценообразование оказываемых услуг;
  • эксплуатация пресс-форм заказчиков в наиболее оптимальном режиме, их хранение по окончанию работ;
  • наличие складских помещений для хранения необходимого количества сырья Заказчика.

Мы предлагаем нашим клиентам:

  • емкости пластиковые для хранения воды, топлива и т.п.;
  • универсальные пластиковые ящики для хранения и транспортировки пищевых/непищевых продуктов;
  • листы полиэтиленовые/полипропиленовые различной толщины и любого цветового исполнения;
  • хозяйственные товары (ведра, тазы пластиковые);
  • изготовление изделий на пресс-формах заказчика;
  • прием и переработку пластикового лома.
полимиз
+7 (917) 287-87-52
+7 (987) 060-32-96
Пн-Пт с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Сб-Вс выходной
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