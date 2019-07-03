Производство и продажа полимерной многооборотной тары оптом

Компания ПОЛИМИЗ(ООО «Полимиз-Казань», ООО "Полимиз-Тара") оказывает услуги по литью пластмассовых изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД), из полиэтилена высокого давления (ПВД), полипропилена и других материалов как на собственных пресс-формах, так и на пресс-формах Заказчика на:

термопластавтоматах с усилием запирания от 100 до 850 тонн,

экструдере,

оказывает услуги по формованию изделий на вакуум-формовочной машине.

Современное оборудование, большой опыт работы, квалифицированные специалисты – все это позволяет предприятию достичь высокого качества производимой продукции.

Преимущества сотрудничества с Компанией ПОЛИМИЗ:

удобное месторасположение предприятия;

оперативность выполнения заказов;

возможность длительного хранения готовых изделий на складах предприятия;

наличие инструментального участка для мелкого ремонта пресс-форм;

возможность приобретения необходимого заказчику сырья силами предприятия;

гибкое ценообразование оказываемых услуг;

эксплуатация пресс-форм заказчиков в наиболее оптимальном режиме, их хранение по окончанию работ;

наличие складских помещений для хранения необходимого количества сырья Заказчика.

Мы предлагаем нашим клиентам: