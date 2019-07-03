Более 20 лет на рынке
Компания ПОЛИМИЗ(ООО «Полимиз-Казань», ООО "Полимиз-Тара") оказывает услуги по литью пластмассовых изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД), из полиэтилена высокого давления (ПВД), полипропилена и других материалов как на собственных пресс-формах, так и на пресс-формах Заказчика на:
Современное оборудование, большой опыт работы, квалифицированные специалисты – все это позволяет предприятию достичь высокого качества производимой продукции.
Преимущества сотрудничества с Компанией ПОЛИМИЗ:
Мы предлагаем нашим клиентам: